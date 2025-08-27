Ukrayna ve Finlandiya Liderleri Güvenlik Garantilerini Görüştü

Ukrayna ve Finlandiya liderleri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin durumu ile Avrupalı ortaklar ve ABD ile uluslararası koordinasyonu güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb??????? ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, "çok iyi" şeklinde nitelediği görüşmede, Stubb ile Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin durumunu, Avrupalı ortaklar ve ABD ile uluslararası koordinasyonu güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını paylaştı.

Daha somut sonuçlar için pozisyonlarını koordine ettiklerini kaydeden Zelenskiy, iki tarafın askeri komutanlar, savunma bakanları ve güvenlik danışmanlarını kapsayacak güvenlik garantileri için kapsamlı bir çerçeve hazırladığını belirtti.

Zelenskiy, kilit önemdeki ayrıntıların belirlenmesi ile önceliklerin ve zaman çizelgelerinin netleştirilmesi için bir liderler formatı oluşturulması sürecinin hızlandırılmasının önemini vurgulayarak, "Ekiplerimiz, herkesin katılımıyla Ukrayna için güçlü ve çok taraflı güvenlik garantilerinin mimarisini aktif olarak hazırlıyor." açıklamasını yaptı.

ABD ile ilişkilerin kritik bir alan olduğunu ifade eden Zelenskiy, ABD ile ikili ilişkilerde azami içeriğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Moskova yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

"Ne yazık ki Ruslar şu anda görüşmeler ve gelişmeler konusunda olumsuz sinyaller veriyor. Şehirlerimize ve köylerimize yönelik saldırılar devam ediyor. Her gün yeni kurbanlar veriliyor. Ruslar tüm bunlara karşılık olarak yalnızca gerçek baskıya tepki verecektir. Baskıya ihtiyaç var. Buna güveniyoruz. Rusya'dan somut adımlara, gerçek diplomasiye doğru adımlara ihtiyacımız var."

15 ve 18 Ağustos görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Kuzey Avrupa bölgesinde Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan 5,6 milyon nüfuslu Finlandiya, 1995'ten beri AB, 2023'ten beri NATO üyesi. Ülke, Rusya ile 1340 kilometre sınır hattına sahip.