Ukrayna ve ABD Barış Planı Üzerine Çalışmalara Devam Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "barış planı"nı görüşmek için ABD tarafıyla bu hafta sonunda çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planı" üzerindeki çalışmalara ABD tarafıyla birlikte devam edeceklerini belirtti.

Söz konusu plan üzerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde geçen hafta çalışmalar yaptıklarını anımsatan Yermak, şu ifadeleri kullandı:

"Cenevre'de elde edilen sonucu geliştirmek için Ukrayna ve ABD heyetlerinin ortak çalışması bu hafta sonunda devam edecek."

Yermak, verimli ve hızlı bir şekilde çalışmak gerektiğini kaydederek, "Müttefiklerimizle temel ortak hedefimiz değişmedi. Mümkün olan en kısa sürede Ukrayna için kalıcı ve onurlu bir barışa ulaşmak (lazım)." yorumunda bulundu.

Ülkesine verdiği desteklerinden dolayı ABD'ye teşekkür ettiğini belirten Yermak, şunları kaydetti:

"Cenevre'de olduğu gibi şimdi de savaşı sona erdirecek adımların belirlenmesinde somut ilerleme sağlamak için yapıcı bir görüşmeye hazırlanıyoruz."