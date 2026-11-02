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Ukrayna Samara'ya İHA'larla saldırdı, Rusya 212 İHA düşürdüğünü açıkladı

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Ukrayna'nın Samara bölgesine İHA'larla düzenlediği saldırıda Transneft'e ait petrol depolama ve sevkiyat tesisinin hedef alındığı ileri sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca Samara dahil ülke genelinde 212 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın Rusya'nın Samara bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda petrol depolama ve sevkiyat tesisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorışçev, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bölgeye İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleri ve mobil birliklerin saldırıya karşılık verdiğini belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan videoda Samara yakınlarındaki Prosvet yerleşiminde bulunan Rus petrol boru hattı şirketi Transneft'e ait petrol depolama ve sevkiyat tesisinin çevresinden yoğun duman yükseldiği görüldü.???????

Hedef alındığı öne sürülen tesiste meydana gelen olası hasara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde, Samara dahil, toplam 212 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirildi.

Ukrayna, 30 Ekim'de de Samara bölgesine yoğun İHA saldırısı düzenlemiş, bölgedeki Novokuybışevsk petrol rafinerisinin hedef alındığına ilişkin bilgi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA
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