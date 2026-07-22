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Rusya: Ukrayna, Belgorod Bölgesindeki Barajı Hedef Aldı

Rusya: Ukrayna, Belgorod Bölgesindeki Barajı Hedef Aldı
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Rusya'nın Belgorod bölgesindeki baraj gölü hidrolik tesisleri Ukrayna saldırısında hasar gördü, su tahliyesi oldu ancak sel yaşanmadı. Onarım gerekiyor.

MOSKOVA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Belgorod bölgesini hedef alan Ukrayna saldırısı, Belgorod baraj gölündeki hidrolik tesisleri hasara uğratarak su tahliyesine neden oldu.

Belgorod Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanı Roman Tatantsev salı günü Rus sosyal medya platformu MAX üzerinden yaptığı açıklamada, herhangi bir su baskını yaşanmadığını ve hasarın aşağı havza bölgesi sakinlerinin hayatı veya sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Tatantsev, Ukrayna'nın art arda bombardımanlarla barajı hedef aldığını ve barajda faaliyetlerin normale dönebilmesi için kapsamlı onarımlar gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'ya sınırı bulunan Belgorod bölgesi, son haftalarda yoğunlaşan sınır ötesi saldırıların hedefi oldu. Rus yetkililer ayrıca Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA), Omsk ve Moskova bölgelerindeki petrol rafinerilerini hedef aldığını da bildirmişti.

Kaynak: Xinhua
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