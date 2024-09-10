Ukrayna, Rusya'nın başkentine saldırdı: 1 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'nın, Rus topraklarına 144 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyuruldu. Başkent Moskova dahil olmak üzere ülkenin birçok noktasında düzenlenen saldırılarda bir çocuğun öldüğü , 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

MOSKOVA VALİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Rus hava savunma sistemlerince 144 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırılarda bölgedeki bir apartmana İHA düşmesi nedeniyle bir çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada ise sivil uçakların güvenliği nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandığı duyuruldu.