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Ukrayna, Rusya'nın başkentine saldırdı: 1 ölü

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Rus yetkililer tarafından Ukrayna'nın, başkent dahil olmak üzere Rus topraklarına saldırdığı bildirildi. 144 insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırı girişiminde bir çocuğun hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'nın, Rus topraklarına 144 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyuruldu. Başkent Moskova dahil olmak üzere ülkenin birçok noktasında düzenlenen saldırılarda bir çocuğun öldüğü , 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

MOSKOVA VALİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Rus hava savunma sistemlerince 144 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırılarda bölgedeki bir apartmana İHA düşmesi nedeniyle bir çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada ise sivil uçakların güvenliği nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

İnsansız Hava Aracı Andrey Vorobyov Ukrayna moskova Güncel Dünya Rusya

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Yorumlar (1)

Emre null:

ALLAH katında da mantıken de kim önce saldırırsa suclu O dur bu yuzden bu savaşta ilk saldıran Savaşı başlatan Rusya olduğu gibi için suclu Rusyadir yok Ukrayna natoya üye olamaz yok nukller silahi ollamaz yok amerika oraya us yapamaz bunlar haklı gerekçeler değil çünkü her ülke istediği ülkeyle dostluk kurar ust kurmasına izin verebilir nükleer silah a sahib olabilir bu onun en doğal hakkıdır halkimiz abd kötü diye Rusyayi desteklememeli ikisi de yanlış yapıyor ama Ukrayna zulme haksızlığa uğrayan ülke burda hosumuz gitmezse bile her zaman haklının yanında olmalıyız

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