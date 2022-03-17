Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
 - Güncelleme:

- Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı Ukrayna ordusu, Rus askerlerini taşıyan araca yapılan saldırının havadan ve karadan görüntülerini yayınladı.

- Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı

KİEV - Ukrayna ordusu, Rus askerlerini taşıyan araca yapılan saldırının havadan ve karadan görüntülerini yayınladı.

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayarak 21 gündür devam eden savaş, askeri personel kayıplarının yanı sıra sivil kayıplara da sebep oluyor.

Kharkiv şehrinde yerleşim yerinden geçen Rus askerleri, beklemedikleri bir saldırıya uğruyor. Askeri aracın önünde pusu kuran bir Ukraynalı asker, kendisine yaklaşan Ural-4320 tipindeki askeri araca bombalı saldırı gerçekleştiriyor. Yerleşim yerinden geçerken bir anda saldırıya uğrayan aracın şöförü yolun ilerisinde şeritten çıkıyor ve aracın kontrolünü kaybediyor. Pusu anında yoldan geçen vatandaşlar ise panik halinde sağa sola kaçıştı.

Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı

Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı

Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title