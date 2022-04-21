Ukrayna-Rusya savaşından hayvanlar da etkileniyor
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, ağır çatışmaların yaşandığı ve daha sonra Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel bölgesinde yol kenarında telef olmuş atlar göze çarptı.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, ağır çatışmaların yaşandığı ve daha sonra Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel bölgesinde yol kenarında telef olmuş atlar göze çarptı.
AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel