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Ukrayna'dan Tobolsk petrokimya tesisine saldırı

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Tümen bölgesindeki Tobolskneftekhim petrokimya kompleksini hedef aldı. Tesiste füze yakıtı ve askeri malzemeler için kritik ham maddeler üretiliyor. Saldırının ardından yangın çıktı, hasar boyutu değerlendiriliyor.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Tümen bölgesinde bulunan "Tobolskneftekhim" petrokimya kompleksine yönelik saldırı düzenlediği bildirildi.

Orduya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Tobolsk şehrindeki "Tobolskneftekhim" petrokimya kompleksinin hedef alındığı belirtildi.

Tümen bölgesinde yer alan söz konusu tesise saldırının bugün yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hasarın boyutu netleştiriliyor. Tesis, Rus askeri-sanayi kompleksi için kritik öneme sahip ham maddeler üretiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hedef alınan tesiste yılda 6,6 milyon ton ham madde işletildiği aktarılarak "Tesis, Rusya Federasyonu ve Avrupa'nın en büyük petrokimya işletmelerinden birinin üretim kompleksinin önemli bir bileşenidir." şeklinde bilgi paylaşıldı.

Bu tesiste farklı kimyasal maddelerin üretildiği kaydedilen açıklamada, "Bu ürünler, füze yakıtı bileşenleri, havacılık yakıtı, insansız hava araçları (İHA) için kompozit malzemeler ve ayrıca yüksek oktanlı benzin üretiminde kullanılıyor." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Tümen bölgesi Valisi Aleksandr Moor, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye yoğun bir İHA saldırısının düzenlendiğini kaydetmişti.

Saldırı nedeniyle bölgedeki bir sanayi tesisinde yangın çıktığını aktaran Moor, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA
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