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Ukrayna: Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenledik

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Omsk bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı düzenledi. Saldırıda yıllık 8,4 milyon ton kapasiteli işleme ünitesi vurulurken, tesiste yangın çıktı. Rafineri, Ukrayna sınırına yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Omsk bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı düzenlediği bildirildi.

Orduya ait sosyal medya hesabı üzerinden Omsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Omsk bölgesindeki saldırı düzenlenen rafinerinin Ukrayna sınırından yaklaşık 2 bin 500 kilometre mesafede bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu tesisin yıllık üretim kapasitesinin 21 milyon tondan fazla ve Rusya'nın "en güçlü" petrol rafinerisi olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, Ukraynalı askerlerin vurduğu Rusya'daki en büyük 11 petrol üreticisinden sonuncusudur." ifadesi kullanıldı.

Saldırı düzenlenen alanda yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, "İlk belirlemelere göre, yıllık 8,4 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip ELOU-AVT-11 birincil petrol işleme ünitesi vuruldu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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