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Rus Saldırılarında 4 Ölü, 7 Yaralı

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Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk ve Sumi bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Odessa limanında Togo bandıralı sivil gemiye yapılan saldırıda da 4 kişi yaralandı. Ayrıca Rusya'nın 128 SİHA ile gerçekleştirdiği saldırıda 106 SİHA imha edildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Donetsk bölgesine yapılan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Rusların bu gece Sumi kentini de hedef aldığına işaret edilen açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Togo bandıralı sivil gemisine yapılan saldırıda 4 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece bölgedeki liman altyapısına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda, limandaki geminin hasar gördüğünü aktaran Kiper, "Togo Cumhuriyeti bayrağı taşıyan bir sivil gemi hasar gördü. Maalesef 4 kişi yaralandı, bunlardan üçü hastaneye kaldırıldı, birinin durumu ağır." ifadelerini kullandı.

Rus ordusu bu gece 128 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine 128 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığı, 106 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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