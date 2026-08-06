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Ukrayna'da Gece Saldırıları: 3 Ölü, 14 Yaralı

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Ukrayna, Rus ordusunun gece saatlerinde ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı bildirdi.

Ukrayna, Rus ordusunun gece saatlerinde ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya bu gece ülkedeki farklı bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Harkiv bölgesine bağlı Balakliya şehrine yapılan saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, Sumi ve Zaporijya kentlerine düzenlenen saldırılarda ise 14 kişi yaralandı.

Rusya'nın Gine-Bissau bayraklı sivil gemiye saldırısında Ukraynalı denizci öldü

Öte yandan Ukrayna Deniz Limanları İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Karadeniz liman altyapısı ve buradaki gemilere saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırıların bir aydan fazla bir süredir devam ettiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Ağustos akşamı, bir Rus saldırısı sırasında, Gine-Bissau bayrağı taşıyan sivil gemi 'MERA QUEEN' hasar gördü. Saldırı sonucu bir Ukrayna vatandaşı mürettebat üyesi hayatını kaybetti. Geri kalan denizciler karaya çıkarıldı. 6 Ağustos saat 06.00 itibarıyla gemi iskeleye demirlendi."

Rusya 4 füze ve 101 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın bu gece ülkeye 4 füze ve 101 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, hava savunma kuvvetleri tarafından 66 SİHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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