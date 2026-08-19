Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e saldırısında 10 kişi öldü

KİEV, 19 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna, ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesine bağlı Peçenig kasabasına Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Harkiv Bölge Valisi Oleg Sinegubov salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sonucunda 10 ev, 1 kafe, 1 postane, 1 mağaza ve en az 7 aracın hasar gördüğünü söyledi.

Acil durum ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Xinhua