Haberler

Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e saldırısında 10 kişi öldü

Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e saldırısında 10 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna, Rusya'nın doğudaki Harkiv bölgesine bağlı Peçenig kasabasına düzenlediği füze saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Harkiv Bölge Valisi Oleg Sinegubov, saldırıda 10 ev, 1 kafe, 1 postane, 1 mağaza ve en az 7 aracın hasar gördüğünü belirtti. Acil durum ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

KİEV, 19 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna, ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesine bağlı Peçenig kasabasına Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Harkiv Bölge Valisi Oleg Sinegubov salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sonucunda 10 ev, 1 kafe, 1 postane, 1 mağaza ve en az 7 aracın hasar gördüğünü söyledi.

Acil durum ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Xinhua
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı

Süper Lig devine transferini kendi açıkladı
Bakan Gürlek'ten 'Kuytulcular' operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar

Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" açıklaması! Şirketlere kayyum atandı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı 'Hz. İsa' rüyası akıl alır gibi değil

Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Yıllar onu değiştirmemiş! Ünlü oyuncunun 22 yaşındaki hali

Yıllar onu değiştirmemiş! Ünlü oyuncunun 22 yaşındaki hali
Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu

Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu