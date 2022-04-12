Ukrayna: 'Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Berçelan yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kurtulmuş: "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sadece Ukrayna ve Rusya savaşı değildir.