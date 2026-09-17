Ukrayna, Rusya'dan 252 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldığını duyurdu

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KİEV/ Ukrayna, savaşta hayatını kaybeden 252 askerin cenazesinin Rusya'dan teslim alındığını bildirdi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından, Rusya ile yapılan asker cenazesi değişimine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, değişim kapsamında 252 Ukraynalı askere ait olduğu belirtilen cenazelerin Ukrayna'ya gönderildiği ifade edildi.

Cenazelerin iadesine Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin katkı sağladığı aktarılan açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekili Şamsail Saraliyev ise RBK gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında Belarus sınırında cenaze değişiminin yapıldığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 252 askerin cenazesini teslim ettiğini kaydeden Saraliyev, "Ukrayna ise 23 Rus askerin cenazesini verdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA