Ukrayna, Rusya'daki Lukoil rafinerisi ve İHA tesisine saldırı düzenlediğini bildirdi

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Ukrayna ordusu, Rusya'da Volgograd Petrol Rafinerisi ve Rostov bölgesinde yer alan bir insansız hava araçları (İHA) üretim tesisini hedef aldıklarını bildirdi.

Orduya ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna ordusunun Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdüğü uzun menzilli saldırılar hakkında bilgi verildi.

Rus petrol şirketi Lukoil'e ait Volgograd Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu tesisin Rus ordusuna hizmet ettiği iddia edildi.

Açıklamada, rafinerinin yılda yaklaşık 15 milyon ton petrol işlediği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna ordusunun Rostov bölgesinde yer alan bir İHA üretim tesisine yönelik "Neptun" tipi füzeler kullanarak saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov yaptığı yazılı açıklamada, "İHA parçalarının düşmesi sonucu Volgograd'ın güneyindeki sanayi bölgesinde bulunan bir işletmede ve çevresinde yangınlar çıktı." ifadesini kullanmıştı.

Yangınlara müdahale edildiğini vurgulayan Boçarov, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA