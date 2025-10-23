Haberler

Ukrayna, Rusya'daki Askeri Tesislere ve Petrol Rafinerisine Saldırı Düzenledi

Güncelleme:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Mordovya ve Dağıstan bölgelerinde askeri tesisler ve bir petrol rafinerisini hedef alan saldırılar düzenledi. Saldırıların amacı, Rusya'nın askeri-ekonomik kapasitesini zayıflatmak olarak açıklandı.

KİEV, 23 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'daki bir askeri tesise ve petrol rafinerisine saldırı düzenledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, Mordovya'nın başkenti Saransk'taki Saransk Mekanik Fabrikası'nın hedef alındığı bildirildi. Söz konusu fabrikanın anti-personel mühendislik mühimmatı, mayın döşeme kitleri, mühimmat patlayıcıları ve ateşleme devreleri ürettiği kaydedildi.

Diğer saldırıda ise Dağıstan'daki Mahaçkale Petrol Rafinerisi'nin vurulduğu ve bir işleme ünitesinin hasar aldığı ifade edilirken, rafinerinin, Hazar Filosu'na ait Rus askeri gemilerine yakıt tedarik ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada saldırılarla Rusya'nın askeri-ekonomik kapasitesini zayıflatma amacının güdüldüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
