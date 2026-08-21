Zelenskiy: Rus petrol rafinerisi ve askeri havaalanına saldırdık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'da Perm bölgesindeki bir petrol rafinerisi ile Marinovka Askeri Havaalanı'na yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki farklı hedeflere saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Ukrayna sınırından 1600 kilometreden daha fazla uzaklıktaki Perm Petrol Rafinerisi'nin bu gece hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Volgograd bölgesindeki Marinovka Askeri Havaalanı'na uzun menzilli hava saldırısı gerçekleşti. Karadeniz'de de sonuçlar elde edildi." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ayrıca Krasnodar bölgesinde, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik karşı saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı ve depolandığı bir noktanın vurulduğunu ifade etti.

Geçen günlerde, Rusya'nın Astrahan bölgesinde, Ukrayna'ya yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Ahtubinsk??????? Askeri Havaalanı'na??????? da saldırı yapıldığının altını çizen Zelenskiy, burada bir "Su-34" tipi savaş uçağının hasar gördüğüne ilişkin bilgi alındığını belirtti.

Zelenskiy, saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

Kaynak: AA