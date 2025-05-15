Ukrayna: Rusya 110 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine 110 adet insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna'nın Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Poltava ile İvano-Frankivsk bölgelerine saldırının yapıldığı aktarılan açıklamada, Rus ordusunun 110 İHA ve simülatör dronlarla saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusu hava kuvvetlerince 62 İHA'nın imha edildiği, 29 simülatör dronun ise yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da, barışın şartlarını görüşecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde, İstanbul'da bugün düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin katılması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelecek.