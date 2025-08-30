Ukrayna, Rus Rafinerilerini İHA'larla Vurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'nın Krasnodar ve Sızran petrol rafinerilerini vurduklarını bildirdi.

Başkanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın önemli tesislerinin vurulduğu belirtildi.

Rusya'nın saldırı potansiyeli ve askeri birliklerin yakıt tedarikini zorlaştırmak amacıyla gece Rus rafinerilerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna ordusunun İnsansız Hava Araçları Kuvvetleri ile Özel Harekat Kuvvetleri birlikleri, diğer ordu unsurlarıyla işbirliği yaparak Krasnodar petrol rafinerisini vurdu." ifadesi kullanıldı.

Bu rafinerinin yılda toplam 3 milyon petrol ürünü ürettiğine işaret edilen açıklamada, yakıtların Rus Silahlı Kuvvetlerinin ikmalinde kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, rafineride çok sayıda patlama ve yangın meydana geldiği bildirildi.

Ukrayna İnsansız Hava Araçları Kuvvetleri birliklerinin Rusya'nın Samara bölgesindeki Sızran petrol rafinerisini de çok defa vurduğu, rafinerinin yılda 8,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Tesisin bulunduğu bölgede yangın tespit edildiği kaydedildi.

Rus ordusundan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının diğer açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna üzerine gece boyunca İHA, hava, kara ve deniz füzeleri kullanarak saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırılarda Rusya'nın 537 Şahed tipi ve farklı tiplerde İHA kullandığı kaydedilen açıklamada, ayrıca Rus ordusunun 8 İskender-M balistik füze ve 37 seyir füzesi fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, hava saldırılarının Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilerek, "İlk verilere göre, savunma sistemleri 548 hava unsurunu imha etti." bilgisi paylaşıldı.