Haberler

Ukrayna: Rus ordusu gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 74 füze ve 284 SİHA kullandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus ordusunun, gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 74 füze ve 284 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığı bildirildi.

Rus ordusunun, gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 74 füze ve 284 silahlı insansız hava aracı ( Siha ) kullandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde ülkeye yönelik düzenlediği yoğun saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırı sırasında Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine farklı tipte 74 füze ile 284 SİHA fırlatıldığı ifade edildi.

Hava savunma kuvvetlerince 55 füze ve 265 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, saldırıların ağırlıklı olarak Kiev ve Lviv bölgelerine yapıldığı bilgisi yer aldı.

Zelenskiy'den saldırılara tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkesine düzenlediği saldırıları değerlendirdi.

Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını "terör saldırısı" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Onlarca ev, sivil işletme ve altyapı tesisi yıkıldı ve hasar gördü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "hava savunma füzelerinin kritik şekilde yetersiz olduğunu", bu konuda müttefik ülkelerden desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun, başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine geceden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 13 kişinin öldüğünü, 31 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nathan Ake Fenerbahçe taraftarını büyüledi

Dün gece yaptığını ''En iyisi benim'' diyen bile başaramıyor
Biri eski başbakan diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar

Fena yakalandılar

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Önder Sav'dan: 70 yıllık partisine zehir zemberek sözler

Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Önder Sav'dan
Hayalindeki otomobil için yılların birikimini gözden çıkardı

Önce bunu paylaştı! Dakikalar sonra en büyük hayaline kavuştu
'Aramızda sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum'' diyen İsmail Kartal'dan tartışma yaratan hareket

Devre arasındaki kararıyla ortalık yangın yerine döndü
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu

MasterChef şampiyonu neden öldü? Ünlü ismin ortağı konuştu