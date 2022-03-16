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Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor Ukrayna, Rus ordusuna ait obüsleri ve topçu sistemlerini imha etti.

- Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor

KİEV - Ukrayna, Rus ordusuna ait obüsleri ve topçu sistemlerini imha etti.

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 21 gündür devam ediyor. Kiev ve Sumi yakınlarında Ukrayna ordusunun 72. ve 93. Tugaylarına mensup askerler ile Rus askerleri arasındaki çatışmalar havadan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukrayna askerlerinin Rusya'ya ait obüsleri ve topçu sistemlerini vurduğu görüldü.

Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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