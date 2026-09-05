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Zelenskiy: Rusya'nın Saldırılarına Karşılık Vereceğiz

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Zelenskiy, Rusya'nın Kiev ve Borispol havalimanları dahil çeşitli bölgelere saldırılar düzenlediğini, çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını belirterek, gelecek hafta Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını uyarlayarak yeniden gerçekleştireceklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev ve Borispol havalimanlarına düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

Dnipro bölgesindeki Kamianske kentinde sivil işletmenin hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rus saldırılarında Herson, Borispol ve Harkiv bölgelerindeki çok sayıda konutun da hasar gördüğünü anlatan Zelenskiy, Sumi ve Mikolayiv'de de insansız hava araçlarının (İHA) alışveriş merkezlerini vurduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev ve Borispol'deki havalimanlarına da saldırılar düzenlediği bilgisini vererek, bu saldırıların "uzun bir aradan sonra ilk kez kasıtlı" şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

"Amerikan diplomasisine karşı Rus-İran Şahedleri"

Bu saldırıların, Ukrayna'ya gelecek ABD'li temsilcilerin Kiev veya Borispol havalimanına iniş yapma ihtimaline ilişkin düzenlendiğini ileri süren Zelenskiy, "Amerikan diplomasisine karşı Rus-İran Şahedleri." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın bu hamlesini not ettiklerini belirten Zelenskiy, "Gelecek hafta insansız hava araçları ve füzelerin gökyüzündeki varlığı nedeniyle tehlikeli hale gelen Rus hava sahasına yönelik operasyonumuzu buna göre yeniden uyarlayacağız." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Ukrayna tarafından diplomasiye yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını ve bulunmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna, barışı yakınlaştırmakla ilgileniyor. Rusya, yaptıklarından sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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