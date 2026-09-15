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Ukrayna Parlamentosu, Başsavcı Kravçenko'nun görevden alınmasını onayladı

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Ukrayna Parlamentosu, Başsavcı Ruslan Kravçenko'nun görevden alınmasını onayladı.

Ukrayna Parlamentosu, Başsavcı Ruslan Kravçenko'nun görevden alınmasını onayladı.

Parlamentonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Başsavcı Kravçenko'nun görevden alınmasına ilişkin sunduğu dilekçenin oylandığı belirtildi.

Açıklamada, oturuma katılan milletvekillerinin 317'sinin "evet" oyu kullandığı, böylece Kravçenko'nun görevden alındığı ifade edildi.

Kravçenko'nun görevden alınması

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Ukrayna Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından, eylül ayında başlatılan "Kartaca" adlı bir soruşturma kapsamında, Başsavcı Ruslan Kravçenko'nun kullandığı ofisin bulunduğu binada da arama yapılmıştı.

NABU ve SAP daha sonra, söz konusu soruşturmada, sahte çağrı merkezleriyle ilgili "Başsavcılık Ofisi yetkilisi" tarafından yönetilen bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığını duyurmuştu.

Kravçenko ise sahte çağrı merkezlerinin "örtbas edilmesi" olayına karışmadığını belirterek, NABU ve SAP başkanlarının görevden alınması gerektiğini belirtmişti.

Zelenskiy de Kravçenko'nun bu açıklamasına tepki göstererek, onun görevden alınması için parlamentoya dilekçe sunmuştu.

Kravçenko, iki gün önce, görev gerekçesiyle yurt dışına çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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