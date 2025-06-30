Ukrayna, Ottawa Anlaşması'ndan Çekiliyor

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ülkenin anti-personel mayın kullanımını yasaklayan Ottawa Anlaşması'ndan çekilme kararnamesini imzaladı. Karar, ulusal güvenlik ve savunma amaçları doğrultusunda alındı.

KİEV, 30 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin anti-personel kara mayınlarının kullanımını yasaklayan uluslararası anlaşma Ottawa Anlaşması'ndan çekilmesine olanak veren kararnameyi imzaladı.

Pazar günü imzalanan kararnamede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumak amacıyla" anlaşmadan çekilme kararını onayladığı belirtildi.

Ukraynalı milletvekili Roman Kostenko, çekilme ile ilgili kararın parlamentodan geçtikten sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.

Kostenko Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Rusya sözleşmeye taraf değil. Düşman için hiçbir bağlayıcılık yokken biz bu anlaşmaya bağlı kalamayız" ifadesini kullandı.

Ukrayna, Ottawa Anlaşması'nı 1999 yılında imzalayıp 2005 yılında onaylamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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