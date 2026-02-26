Ukrayna, Rusya'nın Smolensk Bölgesindeki Gübre Fabrikasını Vurdu: 7 Ölü

MOSKOVA, 26 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna ordusunun çarşamba günü Rusya'nın Smolensk bölgesindeki bir gübre fabrikasına düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Smolensk Valisi Vasiliy Anohin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "PJSC Dorogobuzh PJSC şirketine ait sivil tesis saldırıya uğradı. Yaralıların tamamı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Dorogobuzh şirketinin azotlu gübre ve kimyasal ürün üretiminde uzmanlaştığını kaydeden Anohin, kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve çıkan yangını kontrol altına aldığını belirtti.

Anohin, "Smolensk bölge hükümeti, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm yardımı sağlayacaktır. Hasarın tespiti için uzmanlar görevlendirilecektir" dedi.

Saldırının ardından bölgedeki okullar çevrimiçi eğitime geçerken, anaokullarında eğitime ara verildi.

Kaynak: Xinhua