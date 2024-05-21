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Ukrayna Ordusu Rusya'ya Ait Füze Fırlatma Gemisini Vurdu

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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait 'Tsiklon' füze fırlatma gemisini vurduğu bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, cephe hattındaki durum değerlendirildi ve Ukrayna savunma güçlerinin Rusya'nın saldırı girişimlerini püskürtmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait "Tsiklon" füze fırlatma gemisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, cephe hattındaki durum değerlendirildi.

Ukrayna savunma güçlerinin Rusya'nın saldırı girişimlerini püskürtmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, gün içinde Pokrovsk yönünün en sıcak nokta olmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Pokrovsk yönünde Rus ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı ve 27 kez Ukrayna birliklerinin savunmasını delmeye çalıştığı kaydedilerek, "Durum gerginliğini koruyor ancak Ukraynalı askerlerin kontrolü altında." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca Ukrayna ordusunun 19 Mayıs gecesi Sivastopol'da Rusya Karadeniz Filosuna ait "Tsiklon" füze fırlatma gemisini vurduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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