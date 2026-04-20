Ukrayna: Rusların Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisine saldırı düzenledik

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse petrol rafinerisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna ordusuna ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu rafineriye ait rezervuar alanında yangın çıktığı bildirildi.

Tuapse Limanı'nda olduğu belirtilen petrol rafinerisinde yangın çıktığına yönelik görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi, Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesislerde yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve bu ürünlerin yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

Ukrayna: Rus donanmasına ait iki gemiye saldırı düzenledik

Açıklamada, ayrıca Kırım'da Rus donanmasına ait iki büyük çıkarma gemisine yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Gece saatlerindeki saldırılarda Rus ordusuna ait mühimmat depolarının da hedef alındığı kaydedildi.