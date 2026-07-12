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Ukrayna: Rus gölge filosuna ait 14 gemiye saldırılar düzenledik

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Ukrayna ordusu, Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rus gölge filosuna ait olduğu iddia edilen 14 gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Ayrıca 6-13 Temmuz'da toplam 90 geminin hedef alındığı belirtildi.

Ukrayna ordusu, Rus gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla 14 gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini bildirildi.

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus gölge filosuna ait olduğu savunulan bazı gemilere saldırı düzenlendiği açıklandı.

Saldırının Karadeniz ve Azak Denizi'nde düzenlendiği belirtilen açıklamada, "İnsansız Sistemler Kuvvetleri mensupları, gece boyunca 14 düşman gemisini vurdu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 6-13 Temmuz'da Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Rus gölge filosunu destekleyen tankerlerin ve feribotların imha edilmesi, gemilerin uluslararası yaptırımları aşmak için kullanılmasını zorlaştırıyor ve Rusya'nın askeri ekonomisini ve kuvvetlerinin lojistik desteğini sürdürme imkanlarını kademeli olarak azaltıyor."

İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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