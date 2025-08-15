Ukrayna Ordusu'ndan Rusya'nın Olya 4 Limanı'na Saldırı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Olya 4 Limanı'na yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının, İran'dan İHA bileşenleri ve mühimmat getiren bir gemiyi hedef aldığı belirtiliyor.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Olya 4 Limanı'na İran'dan insansız hava araçları (İHA) için bileşenler ile mühimmat getirdiği öne sürülen gemiyi hedef aldığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının Astrahan bölgesindeki Olya 4 Limanı'na yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın bu limanı İran'dan askeri malzeme tedariki için önemli lojistik merkezi olarak kullandığı öne sürülerek, "Mevcut bilgilere göre Olya 4 Limanı'nda İran'dan 'Şahed' tipi İHA bileşenleri ve mühimmat yüklü gemiye saldırı yapıldı. Saldırının sonuçları netleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
