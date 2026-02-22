Ukrayna: 300 kilometrekareden fazla alanda tekrar kontrolü sağladık

Haberler

Ukrayna ordusu, Dnipropetrovsk bölgesindeki karşı taarruzu sonucu 300 kilometrekareden fazla alanda kontrolü sağladıklarını ve 8'den fazla yerleşim yerini geri aldıklarını açıkladı.

Ukrayna ordusu, ülkenin Dnipropetrovsk bölgesinde yürüttükleri karşı taarruz sonucu 300 kilometrekareden fazla alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Saldırı Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla karşı saldırı yürütüldüğü belirtildi.

Karşı taarruzun amacının Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesinin idari sınırlarından çıkarılması ve Zaporijya bölgesindeki ilerlemesinin durdurulmasının olduğu kaydedilen açıklamada, "Hava saldırı kuvvetleri birliği, Oleksandrivka (Dnipropetrovsk bölgesindeki bir yerleşim yeri) yönünde bir operasyon yürütüyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın yoğun saldırılarına rağmen karşı saldırının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Hava saldırı kuvvetleri bölgedeki diğer birliklerle birlikte, operasyonun başlamasından sonra 300 kilometrekareden fazla bir alanı tekrar kontrol altına aldı." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bölgede yürütülen karşı taarruz sonucu 8'den fazla yerleşim yerinin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiği aktarılarak, "Operasyonun aktif aşaması devam ederken, nihai sonuçlarından bahsetmek için henüz biraz erken." yorumu yapıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

