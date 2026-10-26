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Ukrayna'nın Voronej ve Belgorod'a İHA saldırılarında 4 kişi öldü, 35 yaralandı

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Rus yetkililere göre Ukrayna ordusunun Voronej ve Belgorod bölgelerine İHA'larla düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Voronej'de 2 ölü ve aralarında 1 çocuğun bulunduğu 17 yaralı bildirilirken, Belgorod'da sivil altyapı ve çok katlı binalar hasar gördü.

Rus yetkililer, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Voronej ve Belgorod bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölge üzerinde 100'den fazla İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini kaydeden Gusev, "Terör saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Gusev, Voronej'in sol yakasındaki banliyö bölgesinde seyir halindeki trene İHA parçalarının düşmesi sonucu yaralıların bulunduğunu belirtti.

Belgorod'da 2 kişi öldü

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından, gece bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Şuvayev, saldırılar sonucu sivil altyapı tesisleriyle çok katlı binaların hasar gördüğünü aktardı.

Kaynak: AA
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