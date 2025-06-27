Ukrayna'nın Trajedisi 'Tahtadan Kardan Adam' Antalya'da Sahnelendi

Ukrayna'daki olayları konu alan ve Ukrayna İlk Akademi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Tahtadan Kardan Adam" adlı oyun, Antalya'da sanatseverle buluştu.

Rusya'nın hava saldırısıyla yıkılan Mariupol Drama Tiyatrosu'nda yaşanan olayları konu alan oyun Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Yönetmen ve oyun yazarı Ferdi Dalkılıç tarafından kaleme alınan oyun, Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu tarafından organize edildi.

Absürt tiyatro estetiğiyle yazılan ve büyük bir trajediyi işleyen tiyatro gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.