Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı Hazar Denizi'ndeki saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine yönelik saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine yönelik saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İran devlet televizyonuna göre, Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Bakanlığa çağrılan Maslahatgüzar'a, İran'ın Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine yönelik saldırısıyla ilgili protestosu iletildi.
Ayrıca İran'ın, vatandaşlarının can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacağı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde ülkelerine ait ticaret gemisine yönelik düzenlediği ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınamıştı.