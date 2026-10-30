Ukrayna'nın Samara saldırısında petrol rafinerisinin hasar aldığı öne sürüldü

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Ukrayna'nın, Rusya'nın Samara bölgesine çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Bölgedeki bir petrol rafinerisinin hasar aldığı öne sürüldü.

Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorışçev, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bölgedeki sivil altyapıya yönelik saldırısında rekor sayıda İHA kullanıldığını ifade etti.

Saldırı sırasında onlarca İHA'nın hava savunma sistemleri ve mobil ateş grupları tarafından imha edildiğini belirten Fedorışçev, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını bildirdi.

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rus petrol şirketi Rosneft'e ait Novokuybışevsk petrol rafinerisinin bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 1043 İHA'nın Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yıllık yaklaşık 8,8 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip Novokuybışevsk rafinerisi, daha önce de Ukrayna'nın İHA saldırılarına hedef olmuştu.

Kaynak: AA