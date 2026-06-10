Rusya: Ukrayna'nın Çuvaşistan'a yönelik füzeli saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanı Oleg Nikolayev, Ukrayna'nın düzenlediği füzeli saldırı sonucu başkent Çeboksarı'da 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Nikolayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Çeboksarı şehrine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu bazı altyapı unsurlarının hasar gördüğünü aktaran Nikolayev, "Olay yerinde ilgili servis ekipleri çalışmaları sürdürüyor. 3 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Samara ve Belgorod bölgelerine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi yaralandı

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Bölgedeki sanayi işletmelerinin saldırıya uğradığını kaydeden Fedorişçev, "Saldırı sonucu birkaç sanayi işletmesi hasar gördü, 3 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın Belgorod bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada ise İHA saldırısı sonucu Belgorod kentinde 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev de sosyal medya hesabından, İHA saldırısı sonucu bölgedeki 2 altyapı tesisinde yangın çıktığını bildirdi.

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol Savunma Müzesi'ne yönelik İHA saldırısı düzenlediğini, müzenin ciddi hasar gördüğünü kaydetti.

300'ü aşkın Ukrayna İHA'sı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 326 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geceden bu yana Moskova'ya doğru uçan 22 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.