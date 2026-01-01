Haberler

WSJ: ABD'li güvenlik yetkililerine göre Ukrayna, Putin'in resmi konutuna saldırmadı

Güncelleme:
ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'in konutuna saldırdığı iddialarının gerçek olmadığını ve bu bilgilerin CIA tarafından desteklendiğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürerken, Ukrayna ise bunu reddetti.

ABD basınına göre ulusal güvenlik yetkilileri, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna saldırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin istihbarat kaynaklarına hakim ulusal güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın, Putin'i ya da Putin'in konutlarından birini hedef almadığı aktarıldı.

Buna göre Putin'e karşı herhangi bir saldırı girişiminin gerçekleşmediğini savunan yetkililer, söz konusu bilginin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) değerlendirmesiyle desteklendiğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu saldırıda Ukrayna'nın, Putin'in "kır evinin de bulunduğu bölgede eve yakın olmayan bir askeri hedefi vurmayı" amaçladığını söyledi.

Rusya: Ukrayna, İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek Rusya'nın barış müzakerelerindeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Ayrıca Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini kaydetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in konutuna saldırı düzenlemediklerini ifade etmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Putin'in resmi konutuna Ukrayna'nın saldırı düzenlediği iddiasına ilişkin Moskova'nın "inandırıcı bir kanıt" sunamadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
