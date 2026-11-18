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Ukrayna'nın Rusya'nın güneyindeki Krasnodar Bölgesi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Krasnodar Belediye Yönetiminden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın bölgeye yönelik İHA saldırısına hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği ve saldırı nedeniyle sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da Krasnodar Bölgesi'ndeki çok sayıda yerleşim yerinde İHA saldırısı tehlikesi nedeniyle uyarı yayımladı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), güvenlik önlemleri kapsamında Krasnodar Havalimanı'nda uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, Krasnodar Bölgesi'ndeki İlsk ve Afipsk petrol rafinerilerinin İHA saldırılarının hedefi olduğu ileri sürüldü. İddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ukrayna, son dönemde Rusya'nın petrol rafinerileri ile petrol depolama ve sevkiyat altyapısına yönelik İHA saldırılarını artırdı.

Kaynak: AA