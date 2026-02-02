Haberler

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında Belgorod bölgesinde 2 kişi öldü

Güncelleme:
Rusya'nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sonrasında bir evde yangın çıkarken, gece boyunca Rusya'nın savunma sistemleri 31 İHA'yı düşürdü.

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gladkov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gece yarısı Belgorod bölgesindeki Stariy Oskol şehrine İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucunda müstakil bir evde yangın çıktığını kaydeden Gladkov, evdeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında 31 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, 22 İHA'nın Belgorod bölgesinde imha edildiği, 4 İHA'nın Krasnodar bölgesi, 2 İHA'nın Rostov bölgesi, 1'er İHA'nın da Astrahan, Bryansk ve Kursk bölgelerinde vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
