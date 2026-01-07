Rusya: Ukrayna'nın İha Saldırısında Belgorod Bölgesindeki Petrol Deposu İnfilak Etti

MOSKOVA, 7 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin depolama kompleksine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle Rusya'nın Belgorod bölgesindeki petrol deposu infilak etti.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada patlamanın ardından tesisteki birçok depolama tankının alev aldığını söyledi. Gladkov, "İlk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmadı" dedi.

Saldırıya uğrayan petrol deposunun Stary Oskol bölgesinde bulunduğunu kaydeden Gladkov, itfaiye ekiplerinin an itibarıyla yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.

Gladkov, olası can kayıplarına ilişkin doğrulama çalışmalarının sürdüğünü ve acil durum servislerinin olay yerinde bulunduğunu sözlerine ekledi.