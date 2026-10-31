Ukrayna'nın Bryansk'a düzenlediği İHA saldırısında 2 sivil öldü, 5 kişi yaralandı

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MOSKOVA, 31 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna'nın Rusya'nın Bryansk bölgesinde yer alan Klimovo köyünde bir eve düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 sivil hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Bryansk Bölge Valisi Yegor Kovalçuk cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 30 ve 41 yaşlarında iki kişinin yaşamını yitirdiğini, beş sivilin de yaralandığını belirtti.

Kovalçuk, son 24 saat içinde Rus hava savunma birlikleri ve diğer güvenlik güçleri tarafından Bryansk bölgesi üzerinde sabit kanatlı 29 İHA'nın imha edildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua