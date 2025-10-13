Ukrayna, NATO Programına 7 Ülkenin Daha Destek Vereceğini Duyurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO'nun ABD silah ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına 7 ülkenin daha destek vermek istediğini bildirdi.

Bakan Sybiha, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Başkent Kiev'de Dışişleri Bakanlığındaki ikili görüşmelerin ardından Kallas ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Sybiha, 2 milyon topçu mermisinin Ukrayna'ya sağlanması gibi konularda liderlik ettiği için ülkesine verdiği destekten ötürü Kallas'a teşekkür etti.

Ukrayna'nın savunma imkanlarının güçlendirilmesi için gereken ihtiyaçlar listesini Kallas ile paylaştığını aktaran Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Kış sezonu öncesi Ukrayna'nın dayanıklılığını güçlendirmek için belirli bir ihtiyaç listesini paylaştık. Uygun ekipmanın sağlanmasının yöntemleri ve zamanlaması ayrıntılı olarak görüşüldü."

Sybiha, ülkesinin silah ihtiyaçlarını karşılamak için bu yıl faaliyet göstermeye başlayan NATO'nun ABD silah ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren PURL programın önemini vurguladı.

Bugüne kadar toplam 6 ülkenin söz konusu program için yaklaşık iki milyar dolar topladığını aktaran Sybiha, "Bugün itibarıyla yedi ülkenin daha bu programa özel bir katkıyla katılma niyetinden bahsedebiliyoruz." diye konuştu.

Sybiha, konuşmasında ayrıca, ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecinin daha da hızlandırılmasını istediklerini ifade ederek, "AB'nin zor durumlarda birliği sağlamanın ve stratejik konularda gerekli kararları almanın bir yolunu nasıl bulduğunu defalarca gördük. Liderliği tekrar göstermenin zamanı geldi." dedi.