Ukrayna lideri Zelenskiy katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da (2)
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'ya gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'ya gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna ordusuna mensup bir grup asker eşliğinde bölgeye gelen Zelenskiy'nin çelik yelek giydiği görüldü.