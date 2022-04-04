Ukrayna lideri Zelenskiy katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna lideri Zelenskiy katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da (2)

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'ya gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'ya gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna ordusuna mensup bir grup asker eşliğinde bölgeye gelen Zelenskiy'nin çelik yelek giydiği görüldü.

Ukrayna lideri Zelenskiy katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da (2)

Ukrayna lideri Zelenskiy katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da (2)

Ukrayna lideri Zelenskiy katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da (2)

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title