Haberler

Ukrayna Kültür Parkı'nda Dostluk ve Barış Sembolü Ağaç Dikildi

Ukrayna Kültür Parkı'nda Dostluk ve Barış Sembolü Ağaç Dikildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas'ın katılımıyla Antalya'daki Ukrayna Kültür Parkı'na ağaç dikildi. Etkinlikte dostluk ve barış vurgusu yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas'ın katılımıyla Antalya'daki Ukrayna Kültür Parkı'na ağaç dikildi.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Vilcinskas, diktikleri ağacın dostluğu ve barışı simgelediğini söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır Ukrayna ile güçlü bir dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Vilcinskas, "Antalya'ya geldiğimizde Ukraynalı diasporayla birlikte bu ağacı dikmek istedik. Ukraynalılara burada ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederiz. Buraya gelenlerin çoğu savaştan kaçan kadınlar ve çocuklardı." dedi.

Vilcinskas, Türkiye'nin, Kırım'ın ilhakına karşı net bir tutum sergilediğini, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlılıkla desteklediğini, ayrıca Karadeniz tahıl ihracatına ilişkin önemli anlaşmaların müzakere edilmesine öncülük ettiğini vurguladı.

Antalya ziyaretlerinde Ukrayna diasporasıyla bir araya geldiklerini aktaran Vilcinskas, şunları kaydetti:

"Türk toplumunun misafirperverliğini nasıl hissettiklerini öğrenmek istedik. Eğitim alanında çalışan, yetim çocuklarla ilgilenen, sık sık Antalya ve Alanya'yı ziyaret eden birçok Ukraynalı sivil toplum kuruluşuyla görüştük. Bu ziyaret, Ukrayna diasporasının kente sosyal ve ekonomik açıdan uyum sağlamaları konusunda nasıl daha iyi destek olabileceğimizi anlamak açısından da çok önemliydi."

Ukrayna'nın Antalya Konsolos Vekili Yulia Kuchma ise Ukrayna Kültür Parkı'nın Ukrayna'yı simgeleyen özel bir alan olduğunu söyledi.

Ukrayna ile ilgili etkinlikleri bu parkta gerçekleştirdiklerini anlatan Kuchma, "Bugün Avrupa Birliği ile birlikte bir dostluk ve barış sembolü olarak ağaç diktik. Umuyoruz ki bu ağaç, savaşsız bir dünyada çocukların huzur içinde yaşayacağı bir geleceğin umudu olarak burada kalacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Estetiği abartan ünlü ismin son hali türkücü Ceylan'a benzetildi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.