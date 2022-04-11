Ukrayna Krizi Avrupa Güvenliğini Nasıl Etkiledi
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'da dengeleri nasıl değiştirdi?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'da dengeleri nasıl değiştirdi? AB ülkelerinin krize yaklaşımlarındaki farklılıklar, NATO'nun rolü, Fransa liderinin arabuluculuk çabaları neler? Avrupa'nın ortasında giderek büyüyen göçmen krizi hangi noktada? Mehtap Çolak Yılmaz VOA Türkçe Paris muhabiri Arzu Çakır'a sordu
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