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Ukrayna Krizi Avrupa Güvenliğini Nasıl Etkiledi

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'da dengeleri nasıl değiştirdi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'da dengeleri nasıl değiştirdi? AB ülkelerinin krize yaklaşımlarındaki farklılıklar, NATO'nun rolü, Fransa liderinin arabuluculuk çabaları neler? Avrupa'nın ortasında giderek büyüyen göçmen krizi hangi noktada? Mehtap Çolak Yılmaz VOA Türkçe Paris muhabiri Arzu Çakır'a sordu

DailyMotion.com / Güncel

Avrupa Birliği, Arzu Çakır, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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