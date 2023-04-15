Ukrayna IMF'den Bu Yıl İçin 4,5 Milyar Dolarlık Finansal Destek Alacak

KİEV, 15 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın bu yıl Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) toplam 4,5 milyar ABD doları alacağını duyurdu.

KİEV, 15 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın bu yıl Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) toplam 4,5 milyar ABD doları alacağını duyurdu.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan yazılı açıklamaya göre, 2,7 milyar dolarlık ilk dilimi bu ayın başlarında alan Ukrayna, toplamda 1,8 milyar dolar değerinde iki dilim daha almayı bekliyor.

IMF ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları sırasında IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşen Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko, geçen ay IMF'nin onayladığı yeni Genişletilmiş Fon programının "bu yılki bütçe açığının finansmanına büyük katkı yapacağını ve ülkenin yeniden imarı ve Avrupa Birliği'ne katılması için destek yaratacağını" söyledi.

Geçen ay IMF, Ukrayna'nın istikrar ve ekonomik toparlanmasına destek olarak 15,6 milyar dolar tutarında dört yıllık Genişletilmiş Fon programını onaylamıştı.