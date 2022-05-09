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Ukrayna İkinci Dünya Savaşı Müzesi

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Müzeden görüntüler Ukrayna İkinci Dünya Savaşı MüzesiUkrayna'da yaşayan vatandaşlar, Ukrayna ordusu tarafından İkinci Dünya Savaşında imha edilen araçların sergilendiği Ukrayna İkinci Dünya Savaşı Müzesini 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda ziyaret etti.

Müzeden görüntüler Ukrayna İkinci Dünya Savaşı Müzesi

Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar, Ukrayna ordusu tarafından İkinci Dünya Savaşında imha edilen araçların sergilendiği Ukrayna İkinci Dünya Savaşı Müzesini 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda ziyaret etti.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

İkinci Dünya Savaşı, 30 Ağustos, Ukrayna, Mayıs, Güncel, Haberler

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