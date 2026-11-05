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Ukrayna İHA'sı Belgorod'un Rakitinsky ilçesinde minibüsü hedef aldı, 3 sivil öldü

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Ukrayna İHA'sı Belgorod'un Rakitinsky ilçesinde minibüsü hedef aldı, 3 sivil öldü
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Belgorod bölgesindeki Rakitinsky ilçesinde Ukrayna'ya ait İHA'nın hedef aldığı minibüste aralarında 8 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti. Vali Vekili Shuvaev, saldırının Soldatskoye köyü yakınlarında olduğunu ve minibüsün ağır hasar aldığını belirtti.

MOSKOVA, 5 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Rakitinsky ilçesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) bir minibüsü hedef alması sonucu aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti.

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Alexander Shuvaev çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerine ait bir İHA'nın, Rakitinsky ilçesinin Soldatskoye köyü yakınlarında sivil bir minibüsü hedef aldığını belirterek, "Bir adam, bir kadın ve bir çocuk ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Masum bir aileyi yok ettiklerini bilerek saldırdılar" ifadelerine yer verdi.

Shuvaev, minibüsün saldırıda ağır hasar aldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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