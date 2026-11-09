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Ukrayna heyeti 10-11 Kasım'daki Abu Dabi barış görüşmelerine katılmak için yola çıktı

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Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov, uzun vadeli ve sürdürülebilir barış için Abu Dabi'deki görüşmelere heyet olarak katılacaklarını bildirdi. ABD, Rusya ve Ukrayna temsilcileri 10-11 Kasım'da üçlü formatta görüşecek.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasını istediklerini bildirdi.

Umerov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yarından itibaren Abu Dabi'de gerçekleşecek Ukrayna barış görüşmelerine katılmak için heyet olarak yola çıktıklarını belirtti.

ABD, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla 10 ve 11 Kasım tarihlerinde üçlü bir formatta görüşmeler gerçekleştireceklerini aktaran Umerov, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, NATO ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yetkililerin de Abu Dabi'de olacağını aktardı.

Umerov, ayrıca Avrupalı ??müttefiklerle ayrı koordinasyon toplantıları düzenleyeceklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talimatıyla Avrupa ülkelerinin de barış müzakerelerinde masada yer alması için çalıştıklarını kaydeden Umerov, "Amacımız uzun süreli ve sürdürülebilir bir barış, Ukrayna için garantili güvenlik ve savaş sonrası Ukrayna'nın kalkınması için gerçek fırsatlar sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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