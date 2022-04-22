Son dakika haberleri... BORODYANKA - Ukrayna halkı savaşın gölgesinde Paskalya'ya hazırlanıyor

Harabeye dönen Borodyanka

Yıkılmış binalar

Enkaz içinde kalan oyuncaklar

Paskalya bayramı için alışveriş yapanlar

Borodyanka sakini Tatiana Chorna ile röportaj

Tatiana Chorna'nın duygulanması

Evi için alışveriş yapan 38 yaşındaki Anton Poleynik ile röportaj

BORODYANKA (AA) – Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş açtığı Ukrayna'da çatışmaların ağır izlerini taşıyan yerleşimlerde halk, Paskalya bayramı için kısıtlı imkanlarla hazırlık yapıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı özellikle Donbas bölgesinde devam ederken Ukrayna ordusunun yeniden kontrol sağladığı başken Kiev bölgesinde siviller, Hristiyanlık inancına göre en önemli dini bayramları Paskalya için gıda malzemeleri alıyor.

Savaşın başladığı ilk günlerinden beri ağır hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Borodyanka'da sokaklarda kurulan tezgahlarda ailenin geçinmesi için temel ihtiyaç malzemeleri satılıyor.

Çoğu evin yerle bir olduğu Borodyanka'da savaş döneminde kalan veya savaştan sonra geri dönen insanlar tezgahların önünde kuyrukta bekliyor.

Burada bazı insanlar kendi imkanlarıyla gıda malzemeleri satın alabilirken yeteli parası olmayanlar, insanı yardım dağıtan araçları bekliyor.

Paskalya bayramı sofrasının vazgeçilmezi olarak bilinen yumurta ve Paska pastasını satın almak için sırada bekleyen 61 yaşındaki Borodyanka sakini Tatiana Chorna, bayram için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Bölgede ağır savaş izlerinin olması ve ülkesinde savaşın devam etmesine rağmen bir şekilde bayram için sofra kurmaya çalıştıklarını aktaran Chorna şöyle devam etti:

"Tüm dünyada savaşın olmamasını diliyorum. İsterim ki kimse ağlamasın. Ne çocuklar ne de anneler ağlasın."

Paskalya sofrasını kurabilmesi için gerekli malzemeleri aldığını kaydeden Chorna, "Çocuklar ve torunlarım gelecek. Torunların gelmesini bekliyorum." dedi.

Çatışmaların yaşandığı dönemde de evde kaldıklarını ifade eden Chorna, "Biz burada işgalin altında kaldık. Ruslar burayı kuşattı." diye konuştu.

Evi için alışveriş yapan 38 yaşındaki Anton Poleynik, Borodynaka'da otobüs durağı yakınında yaşadıklarını kaydetti.

Çatışmalar sırasında buradaki tamirhanesinin yok edildiğini, yaşadıkları evin ise silahla tarandığını belirten Poleynik, "Artık güvendeyiz. Evde tamir yapıyoruz. Pencereleri değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Poleynik paskalya sofrası için Paska pastası aldığını söyledi.

Öte yandan şehrin sokaklarında insanı yardımlar dağıtılmaya devam ediyor.