Ukrayna Güçlerinden Rus Hava Tesislerine Saldırı

KİEV, 5 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna güçleri, Rusya'nın askeri tesis ve yakıt depolarına saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, insansız hava araçlarıyla (İHA) Kırım'daki Sak Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırıda bir Rusya'ya ait Su-30SM tipi bir savaş uçağının imha edildiğini, aynı tip başka bir uçağın hasar gördüğünü ve Su-24 tipi 3 uçağın vurulduğunu bildirdi.

Saldırıda havacılıkta kullanılan bir silah deposunun da hedef alındığı kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri'nin pazar günü Soçi Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt deposunu hedef aldığını ve saldırı sonucu depoda yangın çıktığını duyurdu.

Genelkurmay, depoda bir Rus askeri havacılık biriminin konuşlu olduğunu bildirdi.

Ukrayna da bir gün önce Rus saldırılarına maruz kalmıştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin verdiği bilgilere göre Rusya, pazartesi gece yarısı Ukrayna'ya 162 İHA ve bir Kinzhal hipersonik füzeyle saldırı düzenledi. Hava savunma sistemlerinin 161 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini duyuruldu.